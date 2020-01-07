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  4. Burhaniye’de belediye karla mücadele çalışması başlattı

Burhaniye’de belediye karla mücadele çalışması başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kardan kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açılıyor.

Burhaniye’de belediye karla mücadele çalışması başlattı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kardan kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açılıyor. Meteorolojinin kar uyarısıyla birlikte Burhaniye’nin rakımı yüksek mahallelerinde 2 gündür kendini gösteren kar yağışı sonrası, Burhaniye Belediyesi özel kar ekipleri çalışmalara başladı.
Gece ve gündüz aralıksız çalışan kar ekipleri, Sarılar ve Hacıbozlar Mahallelerinde etkisini gösteren kar yağışıyla oluşacak mağduriyeti ortadan kaldırmak için greyderlerle yol açım çalışmaları yaptı. Yollarda ki karları temizleyerek açan ekipler, kar yağışının bitimine kadar çalışmalara aralıksız devam edecek.
Öte yandan, Meteoroloji Burhaniye için yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı.

Burhaniye’de belediye karla mücadele çalışması başlattı

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