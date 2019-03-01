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Burhaniye’de çaldı, Edremit’te sattı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yazlıklara dananan hırsızlar jandarma tarafından kıskıvrak yakanırken, çaldığı eşyalar ise Edremit’te bulundu.Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Pelitköy mahallesinde bir sitedeki yazlık evlere kapı ve pencereleri zorluyarak giren kişileri takibe alan jandarma ekipleri takibe aldıkları araçtan yola çıkarak araç sahibinin açık kimliği ve adres tespitini yaptı.T.A.

Burhaniye’de çaldı, Edremit’te sattı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yazlıklara dananan hırsızlar jandarma tarafından kıskıvrak yakanırken, çaldığı eşyalar ise Edremit’te bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Pelitköy mahallesinde bir sitedeki yazlık evlere kapı ve pencereleri zorluyarak giren kişileri takibe alan jandarma ekipleri takibe aldıkları araçtan yola çıkarak araç sahibinin açık kimliği ve adres tespitini yaptı.
T.A. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada suç eşyalarına rastlanılmamış, ancak parmağında yeni kesik izi olduğu görülmesi üzerine ve mahkeme kararı ile kan örneği aldırılması sağlandı.
Bu arada yazlık evlerden çalınan eşyaları bulmak amacıyla araştırma başlatıldı. T.A. isimli şüpheli tarafından çalınan çim biçme makinası ve televizyonların Edremit ilçe merkezinde ikinci el eşya alım satımı yapan B.K. isimli şahsın işyerine satılmış olabileceğine yönelik bilgi elde edilmesi üzerine ikinci el satan Edremit’teki iş yeri depoda arama yapıldı. Aramada Pelitköy Mahallesindeki sitedeki yazlık evlerden çalınan 2 adet televizyon ve bir adet çim biçme makası bulunarak muhafaza altına alınmıştır.
Bu olayla ilgili olarak T.A. isimli şüpheli hakkında "Hırsızlık ve Mala Zarar Verme", B.K. isimli şüpheli hakkında "Hırsızlık Malını Satın Almak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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