Burhaniye’de çevrecilerden dere ve deniz kirliliği için suç duyurusu

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, bir grup çevreci, derelerde ve denizde yaşanan kirlilik nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

​Burhaniye Çevre Platformu çatısı altında bir araya gelen vatandaşlar, ilçedeki derelerin kirliliğine dikkat çekti. Adliye Sarayı önünde toplanan platform üyeleri, basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Hatice Engin, kirletilen derelerin Burhaniye sahillerine aktığı için denizi de kirlettiğini söyledi. Havran ilçesindeki fabrika, otel ve hayvan çiftlikleri gibi işletmelerden hiçbir arıtma işlemi yapılmadan derelere bırakıldığını iddia ettikleri atıkların, Burhaniye’den denize karıştığını belirten Engin, şunları söyledi:

"Yıllardır, Havran ilçesinin Büyükdere, Küçükdere, Çoruk, Bostancı ve Çıkrıkçı köylerinin kanalizasyonları ile bölgedeki bazı fabrika ve otellerin yanı sıra tavuk, büyükbaş besi ve at çiftliklerindeki atıklar hiçbiri arıtma işlemi yapılmadan Havran Çayı’na, Çoruk Çayı’na, Kadıncık ve Üvecik derelerine, oradan da Burhaniye denizine dökülmektedir. Balıkesir Halk Sağlığı Laboratuarı'nın yüzme suyu analizlerinde, Havran Çayı ağzında sonucun kötü çıkması, mevcut hali ile körfezde denize dökülmekte olan diğer derelerde de birden çok kirleticinin varlığını ortaya koymaktadır. Şahinderesi, Pina, Gömeç, Güre, Akçay, Zeyinli Çayı, Dalyan bu kötü çıkan sonuçların diğer örnekleridir. Ayrıca, yüzme suyu ve plaj kalitesiyle ilgili deniz temizliği bilimsel ve uluslararası normlarla dile getirilmemekte, iyi/orta/kötü gibi göreceli tanımlarla belirtilmektedir. Oysa kirliliğin ölçüsü, büyüklüğü, verdiği zarar, sayısal olarak ifade edilmelidir."

Basın açıklamasının ardından çevreciler, savcılığa tek tek dilekçe vererek suç duyurusunda bulundu.