Burhaniye’de çiftçi hayrına yoğun ilgi

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Bahadınlı Mahallesinde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı yoğun ilgi gördü. Ramazan öncesi bir araya gelen çiftçiler, köylü kadınların hazırladığı pilav ve çorbayı yerken, mevlit okundu ve dualar yapıldı.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde düzenlenen çifti hayrı yüzlerce çiftçiyi buluşturdu. Mahalle camiinde okunan mevlidin ardından yapılan duaya amin diyen vatandaşlar, hazırlanan pilav ve çorbaya kaşık salladı. Muhtar Sezgin Gökdemir’in öncülüğünde bir araya gelen Bahadınlılı erkekler, kadınların hazırladığı pilav ve çorbayı servis etmek için seferber oldu. Hayra, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ile Belediye Meclis Üyesi Aydın Doğan ve CHP İlçe Başkanı Ergün İnce’de katıldı. Yemek duasını da Emekli İmam Mustafa Demir yaptı. Katılımcılara teşekkür eden Muhtar Sezgin Gökdemir, “Biz bu hayır geleneğini dedelerimizden devir aldık,Yılın bu aylarında hep tekrarlıyoruz. Çevre köylerden vatandaşları da davet ediyoruz. Bu yılda öyle oldu. 20 kazan pilav ve 15 kazan hayır çorbası hazırladık. Hayrımıza katılanlara teşekkür ediyoruz. Biz bunu devam ettirmeye kararlıyız.” dedi. İsmail Çalışkan da, “:Ben de bu köylüyüm. Ancak, 30 yıl önce ilçe merkezine taşındım, Bu günde imece ile yapılan bu hayrımıza katıldık. Komsularımızla bir araya geldik. Sohbet ettik. Çok güzel oldu” dedi. İşadamı Yılmaz Özcan ise,” Bu hayırlar birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır. Bizde hayra katıldık. Pilavlarımız ve çorbamızı yedik Bu vesileyle çok sayıda çiftçi bir araya geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



