Burhaniye’de çiftçiler yol kapattı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, mıcır kamyonlarının arazilerine zarar verdiğini iddia eden çiftçiler yol kapattı.

Kuyumcu Mahallesindeki ocaktan mıcır taşıyan kamyonların çıkardığı toz arazilere zarar verirken, yöre çiftçileri seslerini duyurabilmek için yolu kapattı. Kuyumcu ve Subeylidere mahallelerinden gelen çiftçiler, kısa süre mıcır kamyonlarının kullandıkları yolu trafiğe kapattı. Yolun asfaltlanmasını isteyen Sinan Kul, “Yol kenarındaki arazilerdeki mahsul tozdan büyük zarar görüyor. Toz yüzünden tarlada yemek bile yiyemiyoruz. Bunun için yolun asfaltlanmasını istiyoruz. Biz kimsenin ekmeği ile uğraşmıyoruz. Çözüm bekliyoruz. Çözüm bulamayınca da çareyi yolu kapatmakta bulduk” dedi.

Ankara’ya kadar gittiğini anlatan İsmail Özdemir de, “10 yıldır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Çok yere başvurduk. Ancak bizi dinleyen yok. Yolun asfaltlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Cevat Budak ise, “Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Sesimizi kimse duymuyor. Biz kime gidelim? Yolun asfaltlanmasını istiyoruz” dedi.



