HABER

Burhaniye’de çiftçiler yol kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, mıcır kamyonlarının arazilerine zarar verdiğini iddia eden çiftçiler yol kapattı.Kuyumcu Mahallesindeki ocaktan mıcır taşıyan kamyonların çıkardığı toz arazilere zarar verirken, yöre çiftçileri seslerini duyurabilmek için yolu kapattı.

Burhaniye’de çiftçiler yol kapattı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, mıcır kamyonlarının arazilerine zarar verdiğini iddia eden çiftçiler yol kapattı.
Kuyumcu Mahallesindeki ocaktan mıcır taşıyan kamyonların çıkardığı toz arazilere zarar verirken, yöre çiftçileri seslerini duyurabilmek için yolu kapattı. Kuyumcu ve Subeylidere mahallelerinden gelen çiftçiler, kısa süre mıcır kamyonlarının kullandıkları yolu trafiğe kapattı. Yolun asfaltlanmasını isteyen Sinan Kul, “Yol kenarındaki arazilerdeki mahsul tozdan büyük zarar görüyor. Toz yüzünden tarlada yemek bile yiyemiyoruz. Bunun için yolun asfaltlanmasını istiyoruz. Biz kimsenin ekmeği ile uğraşmıyoruz. Çözüm bekliyoruz. Çözüm bulamayınca da çareyi yolu kapatmakta bulduk” dedi.
Ankara’ya kadar gittiğini anlatan İsmail Özdemir de, “10 yıldır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Çok yere başvurduk. Ancak bizi dinleyen yok. Yolun asfaltlanmasını istiyoruz” diye konuştu.
Cevat Budak ise, “Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Sesimizi kimse duymuyor. Biz kime gidelim? Yolun asfaltlanmasını istiyoruz” dedi.

Burhaniye’de çiftçiler yol kapattı

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Parkta arama yapılan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktıParkta arama yapılan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Hafriyat kamyonu ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralıHafriyat kamyonu ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Sitede günlük ev kiralama kavgası! Esenyurt'ta savaş alanına döndü

Esenyurt savaş alanına döndü!

Turistler lezzetine hayran kaldı! Hatay künefesine yoğun ilgi

Turistler lezzetine hayran kaldı! Yoğun ilgi

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi ismi ölümsüzleşecek

YÖK'ten devlet üniversiteleri için yeni düzeleme! Kadrolarda artık o şart aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Erzurum, Kars, Bayburt, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Ardahan ve Amasya beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.