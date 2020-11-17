HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Burhaniye’de cinayet

Burhaniye’de cinayet

17.11.2020 11:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Burhaniye’de cinayet

Burhaniye ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, Memiş Mahallesi’nde M.C.G.

Burhaniye ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Memiş Mahallesi’nde M.C.G. (18) ile A.K. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. yanındaki tabanca ile M.C.G.’ye ateş etti. Sırtından giren kurşunla ağır yaralanan M.C.G., sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan A.K. yapılan bir operasyonla Havran ilçesinde saklandığı bir yakınının evinde yakalandı. M.C.G.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis olay yerinde ve Burhaniye Devlet Hastanesi önünde önlem aldı.

Burhaniye’de cinayet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Ömer Çelik'ten koronavirüs açıklaması: Endişe vericiÖmer Çelik'ten koronavirüs açıklaması: Endişe verici
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

Kolundaki alçıyla Türkiye'ye soktu ama kıskıvrak yakalandı!

AK Partili Çelik'ten koronavirüs açıklaması: Hasta ve vefat sayılarının artması endişe verici

Ömer Çelik'ten koronavirüs açıklaması: Endişe verici

Yer: İstanbul! Sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine tuvaletini yaptı

Görüntüler tepki topladı! Pantolonunu sıyırıp...

Görüntüler çok konuşulmuştu! 'Korona hastalarının yoğunluğu' iddialarıyla ilgili açıklama

Çok konuşulan 'korona yoğunluğu' görüntüleriyle ilgili açıklama

Sultangazi'de kahreden olay! Tramvay beklerken kalp krizi geçirdi

Sultangazi'de kahreden olay!

Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandı

Vali koronaya yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.