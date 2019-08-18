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Burhaniye'de çocuklar plajda yarıştı, çevre bilinci kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:53 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Burhaniye Belediyesi'nce Ören Mahallesi Plajı'nda çevre etkinliği düzenlendi.

Burhaniye'de çocuklar plajda yarıştı, çevre bilinci kazandı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Burhaniye Belediyesi'nce Ören Mahallesi Plajı'nda çevre etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, yapılan parkur, çuval ve izmarit toplama yarışları ile hem eğlendi, hem de çevre bilinci kazandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yaz boyu Ayvalık'ın Sarımsaklı ve Duba plajları ile Burhaniye Öğretmenler Plajı ve Edremit'in Altınoluk plajlarında düzenlediği etkinliklerin sonuncusunu Burhaniye Belediyesi desteğiyle Ören Mahallesi'nde düzenledi. Çevre etkinliğine katılan çok sayıda çocuk için parkur yarışmaları, çuval yarışmaları ve izmarit toplama yarışmaları düzenlendi. Yetişkinlerin de katıldığı çuval yarışı ile izmarit toplama yarışlarında renkli görüntüler oluştu.
Katılımcılara teşekkür eden Çevre Mühendisi Ayşegül Şık, "Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir sorumluluğunda olan mavi bayraklı plajlarda çevre bilinçlendirme eğitimleri yapıyoruz. Etkinliğimize, Ayvalık Sarımsaklı plajında başladık. Daha sonra Duba plajı, Burhaniye Öğretmenler Plajı ve Altınoluk plajlarında devam ettik. Bugün de Burhaniye Belediyesi desteği ile Ören Plajında devam ediyoruz etkinliğimize. Amacımız, çocukları hem eğlendirip hem de çevre bilincini kazındırmak. Yarışmaya katılan arkadaşlarımızda farkındalık oluşması ve çevre bilinci kazanmaları amacıyla çeşitli hediyeler veriyoruz. Plastik torba kullanımını azaltmak amacıyla bez torba dağıtıyoruz. Yine düzenlediğimiz geri dönüşüm standımızla, hem çocuklara hem de yetişkinlere bilgi vermek için geri dönüşüm bilinci kazandırmak istiyoruz. Etkinliklerimiz, Büyükşehir sorumluluğundaki mavi bayraklı plajlarda devam edecek" dedi.
Yarışmaya katılan çocuklardan Zeynep Delen de "Bu yarışmaya katıldım. Yarışmada hediye verdiler. Bundan sonra, çevreye daha duyarlı olmaya çalışacağım. Burada eğlendik, güldük. Hediye de çok güzeldi. Yarışmayı çok beğendim" dedi.
Fatma Nisa Gezer ise "Yarışmaya katılmak istedim. Birinci oldum. Çevreye duyarlı olmak istiyorum. Hediyemi aldım. Çok memnunum" diye konuştu.

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Burhaniye'de çocuklar plajda yarıştı, çevre bilinci kazandıBurhaniye'de çocuklar plajda yarıştı, çevre bilinci kazandıBurhaniye'de çocuklar plajda yarıştı, çevre bilinci kazandıBurhaniye'de çocuklar plajda yarıştı, çevre bilinci kazandı

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