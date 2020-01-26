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Burhaniye’de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık liman ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde deniz suyunun çekilmesi ile 2 bin 500 yıllık Adramytteion Limanı ortaya çıktı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde deniz suyunun çekilmesi ile 2 bin 500 yıllık Adramytteion Limanı ortaya çıktı. Elazığ depreminin ardından denizin çekilmesi vatandaşları endişelendirdi.
Burhaniye ilçesinde Ören sahilinde sabah sporu yapan vatandaşlar denizin çekildiğine şahit oldu. Elazığ depreminin ardından denizin çekilmesi vatandaşları endişelendirirken, 2 bin 500 yıllık Adramytteion Limanı’nın taşları da ortaya çıktı ve denizde küçük adacıklar oluştu.
Çekilmenin endişeye neden olduğunu anlatan emekli Astsubay Timur Yılmaz, “Ben yıllardır buralarda yürürüm. Sahili seyrederim. İlk defa denizin bu kadar çekildiğini gördüm. 2 bin 500-3 bin yıllık tarihi Adramyteion Limanı ortaya çıkmış. Su bir hayli çekilmiş. Allah, tabi afetlerden korusun. İnşallah, kötü bir deprem veya afet habercisi değildir” dedi.
İnşaat ustası Kemal İşi de, “Yıllardır sahilde yürürüm ben. Suyun bu kadar çekilmesini ilk defa gördüm Eski liman ortaya çıktı. Bu pek hayra alamet değil. Deprem oldu dün gece. İnşallah bu deprem habercisi değildir” diye konuştu.

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