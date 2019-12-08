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Burhaniye'de deve güreşleri yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 19:54 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 22’ncisi düzenlenen Pelitköy Deve Güreşleri'nde 120 deve arenaya çıkarıldı.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 22’ncisi düzenlenen Pelitköy Deve Güreşleri'nde 120 deve arenaya çıkarıldı. Güreşler, 10 bin kişi tarafından izlendi.
Burhaniye Deveciler Derneği'nce düzenlenen güreşlerde, Ege ve Marmara’nın değişik il ve ilçelerinden gelen 120 deve güreştirildi. Dereceye giren develerin sahiplerine kupaları verildi. Pelitköy Güreşlerini, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkanı CHP’li Ali Kemal Deveciler ile AK Parti İlçe Başkanı Feridun Soykök, CHP İlçe Başkanı Ergun İnce, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce güreş sever izledi. Dereceye giren develerin sahiplerine protokol üyelerince kupaları verildi.
Bu yıl 22’nci deve güreşlerinin düzenlendiğini söyleyen Pelitköy Mahalle Muhtarı Hasan Varol, "Güreşlere 120 deve katıldı. Halkımızın da büyük ilgisi var. Çok güzel güreşler oldu" dedi.
Deveciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tunay Yanbakan ise, "Hava çok güzel. Seyircinin ilgisi çok fazla. Güreşimize 120 deve katıldı. Güreşleri binlerce vatandaş izledi. Bu ilk güreş develerimiz için de bir ısınma hareketi oldu. Yörük kültürü olan bu güreşleri yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

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