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Burhaniye’de deve güreşlerini 10 bin kişi izledi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.12.2019 21:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 22.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 22. Pelitköy Deve Güreşleri’nde 120 deve arenaya çıktı. Deve güreşlerini yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Burhaniye Belediyesi ve Deveciler Derneği tarafından düzenlenen güreşlerde, Ege ve Marmara’nın değişik il ve ilçelerinden gelen 120 deve kıyasıya güreşirken, dereceye giren develerin sahiplerine kupaları verildi. Pelitköy Güreşleri’ni, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, CHP’li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile AK Parti İlçe Başkanı Feridun Soykök, CHP İlçe Başkanı Ergun İnce, İyi Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yaklaşık 10 bin güreş sever izledi.

Dereceye giren develerin sahiplerine kuplarını veren Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, katılımcılara teşekkür etti. Deve güreşlerini yaşatacaklarını anlatan Deveciler, “Bu gün 22. Pelitköy deve güreşlerini yapıyoruz. Hepiniz güreşimize hoş geldiniz. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Deveciler Derneği’ne, Pelitköy muhtarına, Jandarma Komutanlığına, zabıtalarımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi. Pelitköy Mahalle Muhtarı Hasan Varol’da, ” Bu yıl 22. deve güreşlerini yapıyoruz. Güreşimize katılan Kaymakamımız Hüseyin Öner ve Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler ile diğer konuklara teşekkür ediyorum. Güreşlere 120 deve katıldı. Halkımızın da büyük ilgisi var. Çok güzel güreşler oldu” dedi.

Deveciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tunay Yanbakan ise, “Sezonun ilk deve güreşini yapıyoruz. Hava çok güzel. Seyircinin ilgisi çok fazla. Güreşimize 120 deve katıldı. Yaklaşık 10 bin kişi izledi. Bu ilk güreş develerimiz için de bir ısınma hareketi oldu. Yörük kültürü olan bu güreşleri yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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