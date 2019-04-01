Burhaniye’de evi yanan aile yardım bekliyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce çıkan yangında evleri küle dönen ve tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen Çakır ailesi, yetkililerden yardım bekliyor. Yanan evden komşularının ve polislerin yardımı ile çıkarıldıklarını anlatan Emine Çakır, şu anda komşularının verdiği kıyafetleri giydiklerini ve devletten destek beklediklerini söyledi.

Burhaniye’nin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi’nde geçen 3 Ocak günü saat 23.30 sırasında çıkan yangın iki aileyi evsiz bıraktı. Ali Olgaç’a ait tek katlı evde çıkan baca yangını, bitişiğindeki Ramazan Çakır’a ait eve de sıçradı.

Yangında iki ev de küle dönerken komşularının yardımı ile evden çıkarılan Ramazan Çakır (61) ile eşi Emine Çakır (58) Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden çıktıktan sonra kızlarının evine taşınan aile yardım için Belediye, Kaymakamlık ve Valiliğe başvurduklarını anlatırken, baba Ramazan Çakır’ın emekli maaşı olduğu gerekçesiyle yardım alamadıklarını iddia etti.

Mağdur olduklarını anlatan Emine Çakır, "Komşunun evinde çıkan yangın bizim eve de sıçradı. Biz uyuyorduk. Bizi komşularla polisler kurtardı. Hastanede tedavi gördük. 2 ay kızımın evinde kaldık. Bu arada Belediye, Kaymakamlık ve Valiliğe başvurduk. Ancak hiçbir yerden yardım göremedik. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Kır bekçiliğinden emekli olan Ramazan Çakır da "Evimizde yangın çıktı. Gözümüzü açtığımızda üzerimize ateşler düşüyordu. Sokakta kaldık. Emekliyim diye yardım alamadık. Mağdur olduk. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi olan oğlu Salih Çakır ise "Balıkesir Valiliği'ne kadar gittik. Ancak hiçbir yerden yardım göremedik. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Devlet büyüklerinden sesimizi duymalarını istiyoruz" dedi.