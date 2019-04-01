HABER

Burhaniye’de evi yanan aile yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:48 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce çıkan yangında evleri küle dönen ve tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen Çakır ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

Burhaniye’de evi yanan aile yardım bekliyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce çıkan yangında evleri küle dönen ve tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen Çakır ailesi, yetkililerden yardım bekliyor. Yanan evden komşularının ve polislerin yardımı ile çıkarıldıklarını anlatan Emine Çakır, şu anda komşularının verdiği kıyafetleri giydiklerini ve devletten destek beklediklerini söyledi.
Burhaniye’nin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi’nde geçen 3 Ocak günü saat 23.30 sırasında çıkan yangın iki aileyi evsiz bıraktı. Ali Olgaç’a ait tek katlı evde çıkan baca yangını, bitişiğindeki Ramazan Çakır’a ait eve de sıçradı.
Yangında iki ev de küle dönerken komşularının yardımı ile evden çıkarılan Ramazan Çakır (61) ile eşi Emine Çakır (58) Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden çıktıktan sonra kızlarının evine taşınan aile yardım için Belediye, Kaymakamlık ve Valiliğe başvurduklarını anlatırken, baba Ramazan Çakır’ın emekli maaşı olduğu gerekçesiyle yardım alamadıklarını iddia etti.
Mağdur olduklarını anlatan Emine Çakır, "Komşunun evinde çıkan yangın bizim eve de sıçradı. Biz uyuyorduk. Bizi komşularla polisler kurtardı. Hastanede tedavi gördük. 2 ay kızımın evinde kaldık. Bu arada Belediye, Kaymakamlık ve Valiliğe başvurduk. Ancak hiçbir yerden yardım göremedik. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.
Kır bekçiliğinden emekli olan Ramazan Çakır da "Evimizde yangın çıktı. Gözümüzü açtığımızda üzerimize ateşler düşüyordu. Sokakta kaldık. Emekliyim diye yardım alamadık. Mağdur olduk. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.
Üniversite öğrencisi olan oğlu Salih Çakır ise "Balıkesir Valiliği'ne kadar gittik. Ancak hiçbir yerden yardım göremedik. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Devlet büyüklerinden sesimizi duymalarını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Burhaniye’de evi yanan aile yardım bekliyorBurhaniye’de evi yanan aile yardım bekliyorBurhaniye’de evi yanan aile yardım bekliyorBurhaniye’de evi yanan aile yardım bekliyor

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Ardahan'da 25 yıl sonra CHP'li başkanArdahan'da 25 yıl sonra CHP'li başkan
Toyota’nın ‘Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nın sonuçları belli olduToyota’nın ‘Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nın sonuçları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Neden 'Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Neden 'Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi

Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi

Çekmeköy'de ormanlık alanda bulunan havan mermisi patlatıldı

Çekmeköy'de ormanlık alanda bulunan havan mermisi patlatıldı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.