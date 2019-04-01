Burhaniye’de evi yanan aile yardım bekliyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce çıkan yangında evleri küle dönen ve tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen Çakır ailesi, yetkililerden yardım bekliyor. Yanan evden komşularının ve polislerin yardımı ile çıkarıldıklarını anlatan Emine Çakır, şu anda komşularının verdiği kıyafetleri giydiklerini ve devletten destek beklediklerini söyledi.

Burhaniye’nin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi’nde geçen 3 Ocak günü saat 23.30 sırasında çıkan yangın iki aileyi evsiz bıraktı. Ali Olgaç’a ait tek katlı evde çıkan baca yangını, bitişiğindeki Ramazan Çakır’a ait eve de sıçradı.

Yangında iki ev de küle dönerken komşularının yardımı ile evden çıkarılan Ramazan Çakır (61) ile eşi Emine Çakır (58) Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden çıktıktan sonra kızlarının evine taşınan aile yardım için Belediye, Kaymakamlık ve Valiliğe başvurduklarını anlatırken, baba Ramazan Çakır’ın emekli maaşı olduğu gerekçesiyle yardım alamadıklarını iddia etti.