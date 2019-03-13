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Burhaniye’de heyelan nedeniyle 6 ev boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle duvarlarında çatlaklar oluşan 6 ev boşaltıldı.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle duvarlarında çatlaklar oluşan 6 ev boşaltıldı. Burhaniye’nin kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sebebiyle bazı evlerin duvarlarında çatlak oluştu. 6 ev vatandaşların can güvenliği için boşaltıldı. 287 nüfuslu mahallede, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bayram Şahin’in başkanlığındaki teknik ekip tarafından inceleme yapıldı. Boşaltılan evlerde oturanlar yakınlarının yanına yerleştirildi. Müdür Şahin, ve Kaymamam Hüseyin Öner, vatandaşların mağdur olmaması için gerekenin yapılacağını söyledi. ‘CAN GÜVENLİĞİ İÇİN TAHLİYE EDİLDİ’ AFAD ekiplerinin bölgede incelemelerde bulunduğunu kaydeden Kaymakam Öner, "Konu ile ilgile AFAD İl Müdürlüğü’nden teknik ekip, kırsal mahallemizde bugün çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda bu konutlarda yaşanmasının tehlikeli olduğu yönünde rapor tutulmasının ardından biz tedbir aldık. Bu 6 haneyi, vatandaşların can güvenliği açısından tahliye ettik. AFAD İl Müdürlüğü ekiplerimizin etüt çalışmalarının sonunda biz de vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar içinde olacağız. Ne gerekiyorsa yapılacak" dedi. YANRIM İSTEDİLER Heyelandan etkilenen ve evleri boşaltılan vatandaşlar ise devletin kendilere destek olmalarını istedi. Mağdur olduklarını ifade eden İrfan Karakaya, “Evlerimizde yukardan çatlama oldu. Onun için çok rahatsız kaldık. Oğlumun evinde kalıyoruz. Devletimizin yakın zamanda çare bulmasını istiyoruz” diye konuştu. Heyelan nedeniyle evi boşaltılan Bahriye Çakan ise, “Evimizde kayma oldu. Evimize giremez olduk. Eşyaları oğlumun evine taşıdık. Gelip inceleme yaptılar. Evimizin olmasını istiyoruz” dedi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Arıcı ise, “Köyümüzde olan heyelan tehlikesinden dolayı Kaymakam Bey, Cumartesi günü incelemelerde bulundu. İl Afet Müdürlüğü de bugün geldi. İl Afet Müdürümüzd e incelemeler yaptı. Gereken teknik çalışmalardan sonra ne olacağına karar verilecek. Bu aşamada 6 ev boşaltıldı. Gerekli şeritler çekildi. Vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmalar yapılacak” dedi.

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