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Burhaniye'de kadın gazi, kurtuluş coşkusuna ortak oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Burhaniye'de kadın gazi, kurtuluş coşkusuna ortak oldu

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü, törenlerle kutlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'na hemşire olarak katılan gazi Gülten Tosun (82), törende ilgi odağı oldu.
Burhaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tören, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç ve Burhaniye Belediye Başkanı CHP’li Ali Kemal Deveciler’in Atatürk anıta çelenk koymasıyla başladı. Başkan Deveciler’in konuşmasının ardından, öğrenciler şiirler okudu ve Burhaniye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekipleri gösteri sundu.
İlçedeki geçit törenine, Kıbrıs Barış Harekatı'na giden 30 hemşireden biri olan gazi Gülten Tosun da katıldı. Ayvalık’ta oturan Tosun, "Rahmetli babam da İstiklal Savaşı gazisiydi. Kıbrıs çıkarmasında, Ertuğrul gemisinde hemşire olarak görev yapıyordum. Kıbrıs gazisi olmak gurur verici bir durum. Arkadaşlarımızla birlikte törenlere katılıyorum. Şu anda hayatta olan 14 dolayında kadın gazi olduğunu biliyorum” dedi.
Kıbrıs Gazisi Mehmet Evren de "Gülten Bacımız Kıbrıs çıkarmasına katılmış ender insanlardan biridir. Birlikte törenlere katılıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Çok sayıdaki vatandaş, 20 arkadaşı ile birlikte geçit törenine katılan Gazi Tosun ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Burhaniye'de kadın gazi, kurtuluş coşkusuna ortak olduBurhaniye'de kadın gazi, kurtuluş coşkusuna ortak olduBurhaniye'de kadın gazi, kurtuluş coşkusuna ortak olduBurhaniye'de kadın gazi, kurtuluş coşkusuna ortak oldu

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