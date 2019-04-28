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Burhaniye'de kadınlar, çocuk istismarına tepki için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çocuk istismarı iddialarına tepki gösteren Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Platformu üyleri, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisinde bulundu.

Burhaniye'de kadınlar, çocuk istismarına tepki için toplandı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çocuk istismarı iddialarına tepki gösteren Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Platformu üyleri, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisinde bulundu.
Burhaniye ilçesinde kardeş olan iki erkek ilkokul öğrencisini, götürdüğü evinde taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan evli ve iki çocuk babası rehber öğretmen Ö.A.'ya tepkiler dinmiyor. Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Platformu üyleri basın açıklaması yaptı. Kadın platformu adına basın açıklamasını okuyan Leyla Küçükçetin şunları söyledi:
"Bugün, Ayvalık'tan, Burhaniye'den, Edremit'ten, Akçay’dan, Altınoluk'tan, Küçükkuyu'dan Gömeç’ten kadınlar bir araya geldik. İstismara uğrayan çocuklarımızın sessiz çığlıkları olmak, birlikte haykırmak için. Çocuğuma dokunma. Bağır herkes duysun. Susmuyoruz, korkmuyoruz. İstismar edilen çocuklarımızın haykıran sesi olmak için toplandık. Burhaniye Bahçelievler İlkokulunda iki erkek öğrencisini istismar eden bir erkek öğretmen, bilgisayarında çocuk pornosu bulunduğu için Tokat'tan buraya gönderiliyor ve çocuklarımıza rehber öğretmen yapılıyor. Sonra da buradaki çocukları istismar ediyor. Anne ve çocuk susmadığı için bu istismarcı adam tutuklanıyor. Biz kadınlar da susmayacağız. Hem kendimiz, hem de çocuklarımız için başımızı öne eğmeyeceğiz. Dava sürecinin takipçisi olacağız."

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Burhaniye'de kadınlar, çocuk istismarına tepki için toplandı

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