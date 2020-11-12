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Burhaniye’de kadınlara zorla fuhuş yaptıran kişiler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 22:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 4 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuşla bölgede mücadele kapsamında A.F.D., M.K.K., M.F.U.

Burhaniye’de kadınlara zorla fuhuş yaptıran kişiler tutuklandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuşla bölgede mücadele kapsamında A.F.D., M.K.K., M.F.U. ile Ö.K. isimli kişilerin İskele mahallesinde kiralamış oldukları evde yabancı uyruklu şahısları fuhuşa teşvik edip yer ve imkan sağlayarak fuhuş yaptırdıkları tespit etti. Polis ardından düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Operasyon çerçevesinde evde yapılan aramada 4 bin 450 TL, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare olmayan tüfek, 40 adet MKE 9 mm fişek, yaklaşık 100 TL değerinde Özbek parası ve 3 adet altın olduğu değerlendirilen yüzüğe el konuldu. Adliye sevk edilen kişiler mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur olan 4 yabancı uyruklu kadının ise sınır dışı edilmeleri ile işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Burhaniye’de kadınlara zorla fuhuş yaptıran kişiler tutuklandı

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