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Burhaniye’de kadınların fırında yufka imecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, sonbaharın gelmesiyle birlikte kışlık yiyecek hazırlıkları hız kazanırken, köylü kadınlar da fırında kışlık yufka hazırlıyor.

Burhaniye’de kadınların fırında yufka imecesi

Burhaniye ilçesinde, sonbaharın gelmesiyle birlikte kışlık yiyecek hazırlıkları hız kazanırken, köylü kadınlar da fırında kışlık yufka hazırlıyor. Kırsal Kızıklı mahallesinde imece yapan kadınlar, bilinenin aksine yufkayı fırında pişiriyor.
Bir araya gelen Gülşen Akkaya, Ayşe Sucuoğlu ve Emine Erdoğan fırında kışlık yufka hazırladı. Kadınlar bir taraftan hamur açarken, bir taraftan da bahçedeki fırında pişirdi. Köylü kadınların kışlık hazırlama imecesi takdir topladı. Yufka İmecesi yaptıklarını anlatan Gülşen Akkaya, “ Kışlık yiyeceklerimizi imece ile hazırlıyoruz. Bu gün de yufkamız yaptık. Yufkayı fırında yapıyoruz” dedi. Ayşe Sucuoğlu’da, “Annelerimizden böyle gördük. Makarnamızı, mantımızı ve yufkamızı imece ile yapıyoruz. Bunları kışın yiyeceğiz” dedi. Emine Erdoğan ise, “ Yufka, mantı, gözleme ve erişteyi hep böyle yaparız. Böylelikle kışın rahat ederiz. Bu gün yufkamızı yaptık. Yarında mantı yapacağız Bu işi severek yapıyoruz” dedi.

Burhaniye’de kadınların fırında yufka imecesi

Burhaniye’de kadınların fırında yufka imecesi

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