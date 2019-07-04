Burhaniye'de kamyonetler çarpıştı: 4 yaralı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan Habibe Mert, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nden, Edremit'in Akçay Mahallesi yönüne giden Nedim Demirbaş yönetimindeki 10 RN 690 plakalı kamyonet, tali yoldan çıkan Lütfü Mert yönetimindeki 10 YH 270 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Lütfü Mert, Habibe Mert, Nedim Demirbaş ve Sevim Demirbaş yaralandı. Kamyonette sıkışan Habibe Mert, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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