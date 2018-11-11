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Burhaniye’de kuduz alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nde bir ineğin kuduzdan ölmesi üzerine karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nde bir ineğin kuduzdan ölmesi üzerine karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Veteriner ekipleri Sarılar Mahallesi ile bu mahalleye komşu iki mahallede büyükbaş hayvanlarla, kedi ve köpekleri aşılamaya başladı.

Burhaniye’nin Sarılar Mahallesi’nde 4 gün önce Ahmet Bayır’a ait bir ineğin kuduzdan ölmesi, yetkilileri harekete geçirdi. Ölen ineğin kuduz olduğu laboratuarda yapılan incelemeyle kesinleşirken, mahalle karantinaya alındı. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı, aşılama çalışması başlatıldı.

Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri Sarılar Mahallesi ile çevresinde yer alan Hacıbozlar ve Kırtık mahallelerinde aşılama ve ilaçlama yaparken, ilce belediyesi de çalışmalara destek oldu.

Sarılar Mahallesi'nde 2 aylık karantina uygulanacağını belirten Belediye Veteriner Hekimi Emrah Güleç, "Sarılar Mahallesi'nde bir inekte kuduz tespit edilmesi ile birlikte karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Mahallede şüpheli bir şekilde ölen bir ineğin kuduz olduğu İstanbul Pendik Laboratuarı tarafından tespit edildi. Bunun üzerine arkadaşlar aşılama çalışmalarına başladı. Çalışmalar 2- 3 günde tamamlanacak. Çalışmalara belediye olarak biz de destek veriyoruz" dedi.

Sarılar, Hacıbozlar ve Kırtık mahallelerinde yaklaşık 750- 800 baş hayvanın aşılanacağı belirtildi.

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