Burhaniye'de kuduz alarmı (2)

BAKANLIK: KUDUZ OLAYI YABAN HAYATI KAYNAKLI ISIRMA SONUCU

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde görülen kuduz olayının yaban hayatı kaynaklı ısırma sonucu ortaya çıktığı, bölgede aşılama ve karantina işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

Burhaniye ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi’nde 4 gün önce Ahmet Bayır’a ait bir inek kuduz nedeniyle öldü. Harekete geçen yetkililer, mahalleyi karantinaya alarak, hayvan giriş ve çıkışını yasakladı. Mahallede aşılama çalışması başlatıldı. Sarılar Mahallesi yakınlarında yer alan Hacıbozlar ve Kırtık mahallelerinde de aşılama ve ilaçlama yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Burhaniye İlçesi Sarılar Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanda kuduz hastalığının tespit edildiğini açıkladı. Hastalığın meraya dayalı hayvancılık yapan ve 5 büyükbaş hayvanı bulunan bir çiftçinin işletmesinde görüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastalıklı hayvan itlaf edilmiş, işletme dezenfekte edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu hastalığın yaban hayatı kaynaklı ısırma sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Hastalık mihrakında derhal aşılama ve karantina işlemleri yapılmıştır. Yine söz konusu kırsal alanın etrafında bulunan, Hacıbozlar, Kırtık, Yalancılar, Kuzgun mahallelerinde de 'aşılama çalışmaları' yapılmıştır. Ayrıca söz konusu yerleşim yerlerinde sadece büyükbaş hayvanlar değil, kedi ve köpekler de aşılanmıştır. Netice itibarıyla konuya ivedilikle müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, gerekli bütün tedbirleri alarak hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir."

Devrim DERİN/BALIKESİR,(DHA)

