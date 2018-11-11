HABER

Burhaniye'de kuduz alarmı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 19:59 | Son Güncelleme

BAKANLIK: KUDUZ OLAYI YABAN HAYATI KAYNAKLI ISIRMA SONUCU Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde görülen kuduz olayının yaban hayatı kaynaklı ısırma sonucu ortaya çıktığı, bölgede aşılama ve karantina işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

BAKANLIK: KUDUZ OLAYI YABAN HAYATI KAYNAKLI ISIRMA SONUCU
Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde görülen kuduz olayının yaban hayatı kaynaklı ısırma sonucu ortaya çıktığı, bölgede aşılama ve karantina işlemlerinin yapıldığını açıkladı.
Burhaniye ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi’nde 4 gün önce Ahmet Bayır’a ait bir inek kuduz nedeniyle öldü. Harekete geçen yetkililer, mahalleyi karantinaya alarak, hayvan giriş ve çıkışını yasakladı. Mahallede aşılama çalışması başlatıldı. Sarılar Mahallesi yakınlarında yer alan Hacıbozlar ve Kırtık mahallelerinde de aşılama ve ilaçlama yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Burhaniye İlçesi Sarılar Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanda kuduz hastalığının tespit edildiğini açıkladı. Hastalığın meraya dayalı hayvancılık yapan ve 5 büyükbaş hayvanı bulunan bir çiftçinin işletmesinde görüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hastalıklı hayvan itlaf edilmiş, işletme dezenfekte edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu hastalığın yaban hayatı kaynaklı ısırma sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Hastalık mihrakında derhal aşılama ve karantina işlemleri yapılmıştır. Yine söz konusu kırsal alanın etrafında bulunan, Hacıbozlar, Kırtık, Yalancılar, Kuzgun mahallelerinde de 'aşılama çalışmaları' yapılmıştır. Ayrıca söz konusu yerleşim yerlerinde sadece büyükbaş hayvanlar değil, kedi ve köpekler de aşılanmıştır. Netice itibarıyla konuya ivedilikle müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, gerekli bütün tedbirleri alarak hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir."

Devrim DERİN/BALIKESİR,(DHA)

PARTNER Üniformanın ardındaki dünyalar Üniformanın ardındaki dünyalar
Turisti dolandırıp taciz ettiği iddia edilen taksici gözaltındaTuristi dolandırıp taciz ettiği iddia edilen taksici gözaltında
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıdaMeteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

İzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildi

İzmir'de tartışma yaratan heykel! Karar verildi

Şırnak'taki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'taki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.