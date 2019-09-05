HABER

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere zarar verdi.Saat 12.00 dolaylarında atış alanı karşısındaki makilik alanda çıkan yangın rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüdü.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere zarar verdi.
Saat 12.00 dolaylarında atış alanı karşısındaki makilik alanda çıkan yangın rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüdü. Makilik alandan zeytinliklere sıçrayan yangının büyümemesi için ekipler seferber oldu. Yangına bir helikopter ile 6 orman arozözü ve 6 itfaiye aracı müdahale ediyor. Yangında yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü.

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı

Burhaniye’de makilik alanda çıkan yangın zeytinliklere sıçradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.