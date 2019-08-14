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Burhaniye’de meydana gelen ot yangını mandalina bahçesini kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 07:51 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Ören mahallesinde gece yarısı meydana gelen ot yangını yüzlerce mandalina ağacını kül etti.

Burhaniye’de meydana gelen ot yangını mandalina bahçesini kül etti

Burhaniye ilçesinde, Ören mahallesinde gece yarısı meydana gelen ot yangını yüzlerce mandalina ağacını kül etti. Çevredeki evleri de tehdit eden yangın, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Şefliği ekiplerince söndürüldü.
Gece yarısı, mandalina bahçesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede yayılırken, yüzlerce mandalina ve badem ağacı kül oldu. Yangına 4 itfaiye aracı ile 1 adet orman yangın söndürme aracı müdahale etti. Turistik Ören mahallesini duman altında bırakan yangın yörede korkuya neden olurken, ekiplerin başarılı çalışması ile 2 saatte söndürüldü. Yangın sırasında polis de çevrede önlem aldı. Mandalina bahçesi sahibi Eren Okay, itfaiye ekibine teşekkür ederken, zamanında müdahalenin, yangının daha fazla büyümesini önlediğini söyledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 17 dekarlık mandalina bahçesi kül oldu.

Burhaniye’de meydana gelen ot yangını mandalina bahçesini kül etti

Burhaniye’de meydana gelen ot yangını mandalina bahçesini kül etti

Burhaniye’de meydana gelen ot yangını mandalina bahçesini kül etti

Burhaniye’de meydana gelen ot yangını mandalina bahçesini kül etti

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