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Burhaniye’de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde M.Ö.’nün (18) kullandığı plakası tespit edilemeyen motosiklet Ali Çetinkaya Caddesi’nde ilerlerken, Saip Hoca Bulvarından gelen H.B.’nin kullandığı 10 KU 770 plakalı otomobille çarpıştı.

Burhaniye ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde M.Ö.’nün (18) kullandığı plakası tespit edilemeyen motosiklet Ali Çetinkaya Caddesi’nde ilerlerken, Saip Hoca Bulvarından gelen H.B.’nin kullandığı 10 KU 770 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında, motosiklet sürücüsü M.Ö. ve arkasında bulunan arkadaşı K.G. (19) yola savruldu. Yaralananlar acı içinde kıvranırken kaza yerine gelen bir ambulans M.Ö.’yü aldı. K.G. ise bir süre daha ambulans bekledi. Polis, kaza yerinde önlem alırken, yaralılar Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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