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Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Pelitköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda düzenlenen Tubitak 4006 Bilim Fuarı’nda büyük coşku yaşandı.

Burhaniye ilçesinde, Pelitköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda düzenlenen Tubitak 4006 Bilim Fuarı’nda büyük coşku yaşandı. Okulun salonunda kurulan 11 stantta bir aylık çalışmalarının ürünlerini sergileyen özel gençler büyük coşku yaşadı.
Burhaniye de 70 özel eğitim öğrencisinin eğitim gördüğü Pelitköy Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulundaki etkinliğin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Ceylan, Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Varol ve okul müdürleri katıldı. Ağız ve Diş Sağlığından Çanakkale Savaşlarına kadar 11 değişik stant gezilirken, görev alan engelli gençler projeleri hakkında bilgiler verdi. Okul Müdürü Oktay Ertaş stantların bir hafta açık kalacağını söylerken, özel öğrenciler, etkinlikte görev almaktan mutlu olduklarını anlattı.. Mutlu olduğunu anlatan Gökalp Akar, “ Çanakkale’yi anlattım. Çanakkale şehitlerimizi anlattım. Mutlu oldum” dedi. Merve Altay da, “ Bu sergide çok mutlu oldum. Sergimiz güzeldi. Yaptığımız iş de çok güzel oldu. Çanakkale zaferini yaşattık. Oraya gitmiş gibi oldu insanlar” dedi. İlkay Şensöz ise, “ Yaklaşık bir aydır çalışıyoruz. Sonunda başardık bu işi. Birçok şey yaptık ve böyle bir sergi düzenledik. Bu sergimizi herkesin görmesini istedik” dedi. Özel Eğitim Öğretmeni Hazal Özdemir Cezayir de,” Okulumuzda ilk defa yapılan Tubitak 4006 Bilim Fuarının açılışını bu gün gerçekleştirdik. Toplamda, 11 projemiz vardı. 24 öğrencimiz görev aldı.. Birbirinden farklı araştırma ve tasarım tarzında projelerimiz vardı. Öğrencilerimizle beraber bu gün projelerimizi sergiledik. Emeği geçen öğretmenlerime okul müdürüme ve herkese teşekkür ediyorum. Umarım, ileriki zamanlarda da diğer projelerimizde de sizleri bekliyoruz” dedi.
Stantların gezilmesinin ardından etli pilav ve ayran ikramı yapılırken, konuklara teşekkür eden Okul Müdürü Oktay Ertaş, etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu

Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu
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