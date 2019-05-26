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Burhaniye'de pehlivanar gece güreşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Ramazan Şenlikleri kapsamında Geleneksel Yağlı Pehlivan Gece Güreşleri düzenlendi.

Burhaniye'de pehlivanar gece güreşti

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Ramazan Şenlikleri kapsamında Geleneksel Yağlı Pehlivan Gece Güreşleri düzenlendi. 150 pehlivanın iftardan sahura süren güreşlerini yaklaşık 4 bin kişi izledi.
Burhaniye ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki kırsal Sübeylidere Mahallesi'nde gece güreşleri düzenlendi. Güreşlere, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 150 pehlivan katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi desteğiyle düzenlenen gece güreşlerine ilgi yoğun oldu. İftardan, sahura kadar devam eden güreşler, seyircilere büyük heyecan yaşattı. Burhaniye Belediye Başkanı CHP’li Ali Kemal Deveciler ile Belediye Meclis üyelerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişinin izlediği güreşlerde, Ertuğrul Dağdeviren şampiyon oldu.
Güreşlerin organizasyonunda görev alan Milli güreşçi Aslan Seyhanlı, "Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir'e buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Binlerce kişiye hem yemek hem de 150 tane sporcu, antrenör, hakem ve idarecisi de dahil kimseyi mağdur etmedi" dedi.
Sübeylidere Mahalle Muhtarı Mustafa Demir ise "Bu sene 4’üncüsünü yaptığımız güreşlerimize 150 pehlivanımız katılmıştır. Bizde onları memnun etmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. İnşallah, önümüzdeki senelerde de bu etkinliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Başpehlivanlardan Ekrem Yavuz, 4'üncü kez Sübeylidere er meydanına çıkmanın nasip olduğunu belirterek, "Mübarek ramazan ayında bu tür enliklerin olması hem ata sporumuzun yaygınlaşmasını sağlıyor hem de ananelerimizin devamı üzerinde bir etkinlik oluyor. Gecenin 2'sinde binlerce seyirci burada gözünü kırpmadan güreşleri seyrediyor. Genci yaşlısı, kadını erkeği sağ olsunlar ata sporunu izleyerek destek veriyor" dedi.

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Burhaniye'de pehlivanar gece güreştiBurhaniye'de pehlivanar gece güreştiBurhaniye'de pehlivanar gece güreştiBurhaniye'de pehlivanar gece güreşti

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