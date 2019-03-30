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Burhaniye'de poyraz fırtınası seralara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 21:59 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan poyraz fırtınası seralara zarar verdi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan poyraz fırtınası seralara zarar verdi. Fırtına nedeniyle bazı badem ve zeytin ağaçlarının dalları kırıldı.

Burhaniye’de dün başlayan ve bugün de etkisini devam ettiren poyraz fırtınası Kırsal Kızıklı Mahallesi ovasında seralara zarar verdi. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle seraların örtüleri yırtıldı. Badem ve zeytin ağaçlarının dalları kırıldı.

Seraları yeni kurduğunu ifade eden çiftçi Ramazan Adışen, "4 tane seram vardı. Seraları yeni kurmuştum. Rüzgar nedeniyle patladı. Perişan olduk. Yardım bekliyoruz" dedi.

Çiftçi İsmail Aykurt ise "Bölgemizde kuvvetli esen poyraz nedeniyle seralarımız zarar gördü. Seralara fidanlarımızı yeni diktik. Büyük bir zararımız var. Devlet büyüklerinden bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Burada 6-7 tane üreticiyiz. Hepimiz aynı şekilde zarar gördük. İnşallah bize destek olurlar" diye konuştu.

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