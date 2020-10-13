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Burhaniye’de sağanak yağış yolları göle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 18:01 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık yarım saat devam eden sağanak vatandaşları zor durumda bıraktı.

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık yarım saat devam eden sağanak vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağmur yolları göle çevirirken, Küçüksanayi Sitesinde bazı esnaflar dükkanlarına giremedi.
Edinilen bilgiye göre, Burhaniye’de yaklaşık yarım saat devam eden sağanak yağış bazı olumsuzlukları beraberinde getirdi. Yağmur sularını logarlar almayınca yollar göle döndü. Cumhuriyet Mahallesinde 25.Sokak sular altında kalırken, Küçük Sanayi sitesinde de bazı esnaflar biriken sular yüzünden uzun süre dükkanlarına giremedi. Cumhuriyet Mahallesindeki 25. Sokakta oturan Ramazan Gezer, her yağmurda sıkıntı yaşadıklarını anlatırken, “10 senedir bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bu güne kadar 3 başkan değişti. Bu meseleye bir çare bulunamadı. Halbuki burası dereye 250 metre uzaklıkta. Bu mahalleye ceza mı kesiliyor anlamadım” dedi.

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