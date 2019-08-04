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Burhaniye’de şenlik coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:17 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Taylıeli Mahallesi’nde derneklerin ve esnafların katkısıyla düzenlenen 8.

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Taylıeli Mahallesi’nde derneklerin ve esnafların katkısıyla düzenlenen 8. Çocuk Sanat İmece Şenliği büyük ilgi gördü. ‘Köyümüzde Şenlik Var’ adı altında Taylıeli Mahallesi meydanında başlayan etkinlikler, Tarla Zanaat Alanında devam etti.
Curcunabazlar Sahnesi ile başlayan etkinliklerin ilk gününde Onur Kaya pantomim gösterisi yaparken, Argun Saygın da strats gösterisi yaptı. İzmir’den gelen Vankadra-Santra ikilisi de illüzyon gösterilerini sahneledi.. Gösteriler çocukların büyük ilgisini çekti. Sanatçı Eftal Gülbudak’ın öncülüğünde düzenlenen şenliğe dernekler ve çok sayıda esnaf destek verdi. Eftal Gülbudak, 8’ncisi düzenlenen etkinliğin tamamen imece ile yapıldığını belirterek, “Köyümüzde Şenlik Var Çocuk Sanat İmece Etkinliği 8. yaşında. 8 yıldır kültürümüzü, geleneğimizi sanat alanına yansıtmaya çalışıyoruz. Taylıeli köyünde kültür sanat festivalleri düzenliyoruz. Çok geniş bir yelpazede düzenlenen bu festivallerde dans, tiyatro, pandomin, kukla, Karagöz, sergiler, atölyeler ve birçok performans etkinlikleri yer alıyor. Bunu tamamen imece ile yapıyoruz. Bir dayanışma içinde ele ele vererek yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.
Şenlik 3 gün devam edecek.

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu

Burhaniye’de şenlik coşkusu
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