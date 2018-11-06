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Burhaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Ferdi Meşe öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kadir AYDINIŞIK/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Ferdi Meşe öldü, 2 kişi de yaralandı. Meşe'nin yakınları, acı haberi alınca kavgaya karışan karşI taraftaki kişilerden birinin evini ateşe vermeye kalkıştı. ​Olay, saat 01.00 sıralarında Burhaniye ilçesi Memiş Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. Husumetli iki grup yolda karşılaşınca, kavga çıktı. Tarafların yakınları da katılınca kavga büyüdü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavgada, pompalı tüfeklerden çıkan saçmalarla Ferdi Meşe ile Fırat ve Şaban Algül, yaralandı. Yaralılardan Ferdi Meşe, Edremit Devlet Hastanesi'ne Fırat ve Şaban Algül ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ferdi Meşe, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Fırat Algül'ün de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ferdi Meşe'nin öldüğünü öğrenen yakınları, kavga ettikleri gruptan birinin evini ateşe vermeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Çevredeki bir vatandaş tarafından kavga sonrası yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi. Polis, kavgaya kavgaya karışan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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