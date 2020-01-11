Burhaniye’de söndürülmeden bırakılan avcı ateşi ormanı yaktı

Burhaniye’de avcıların söndürmeden bıraktığı ateş ormanı yaktı.

Edinilen bilgiye göre, Taylıeli Mahallesi Yıldızdağı mevkisinde avcıların bıraktığı tahmin edilen ateşten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına orman ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanına sıçrayan yangın bölgesine itfaiye araçları çıkmakta zorlanınca, Burhaniye Belediyesine ait iş makineleri yol açarak destek verdi. Yangın kış şartları nedeniyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında, 4 dekarlık alanın hasar gördüğü belirlendi. Orman ekibine teşekkür eden Taylıeli Muhtarı Halil İbrahim Çakır, yangının örtü yangını şeklinde gerçekleştiğini belirtirken, yangına avcıların söndürmeden bıraktıkları ateşin neden olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

