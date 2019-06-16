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Burhaniye'de su deposuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 20:41 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, su deposuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burhaniye'de su deposuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, su deposuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi Karaoğlan Caddesinde bulunan Seyfi Uran, evinin bahçesinde bulunan boş su deposundan kedi sesi geldiğini duydu. Uran, su deposundaki 2 aylık yavru kediyi çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildridi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Daire Amirliği'ne bağlı ekip, 3 metre derinliğindeki su deposundan kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi doğal ortamına salındı.

FOTOĞRAFLI

Burhaniye'de su deposuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıBurhaniye'de su deposuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıBurhaniye'de su deposuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

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