Burhaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Çanakkale-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Ayvalık ilçesinden Edremit ilçesine giden Ömer Bilimli yönetimindeki 78 AAE 499 plakalı otomobil, Postacı kavşağında karşı yönden gelen Ali Can Özçelik yönetimindeki 77 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobilde kullanılmaz hale geldi. Kazada, sürücüler ile Metin ve Süheyla Bilimli yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerce çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Süheyla Bilimli'nin durumunun ağır olduğu, diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturmaya başlattı.

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