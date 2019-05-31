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Burhaniye’de Yalçın çifti minare tamiri ile ekmeğini kazanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Hasan ve Selma Yalçın çifti minare tamiri ve boyası yaparak geçimlerini kazanıyor.

Burhaniye’de Yalçın çifti minare tamiri ile ekmeğini kazanıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Hasan ve Selma Yalçın çifti minare tamiri ve boyası yaparak geçimlerini kazanıyor. Hasan Yalçın, 59 yıldır minare ustası olarak görev yaparken, eşi Selma Yalçın da 9 yıldan bu yana eşine yardımcı oluyor.
Yurdun değişik yerlerinde minare tamiri ve boyası yapan Yalçın çifti bu işi severek yapıyor. Pek çok insanın çıkmaya korktuğu minarenin en üst noktasını çıkan Selma Yalçın ve Hasan Yalçın, çalışmaları ile takdir topladı. 9 yıldan bu yana eşine yardım ettiğini anlatan 41 yaşındaki Selma Yalçın, “Ben 9 yıldır eşime yardım ederken bu işi öğrendim. Çalışmanın kadını erkeği olmaz. Biz tamir ve boya işlerini yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Kocam yaşından dolayı işi bıraksa da ben devam ettireceğim. Çünkü işimi seviyorum” dedi. 59 yıldan bu yana minarelerde çalıştığını anlatan 69 yaşındaki Hasan Yalçın da, “Ben 59 yıldan bu yana minare işi yapıyorum. Eskilerde yeni minareler yapıyordum. Şimdi ise tamir ve boya işleri yapıyoruz. Eşimde 9 yıldan bu yana bana yardım ediyor. Ben yaşlandım artık. Ben işi bırakınca eşim devam ettirecek. Yörede bizim adımız minareciye çıktı. İşimizi seviyoruz” dedi.

Burhaniye’de Yalçın çifti minare tamiri ile ekmeğini kazanıyor

Burhaniye’de Yalçın çifti minare tamiri ile ekmeğini kazanıyor

Burhaniye’de Yalçın çifti minare tamiri ile ekmeğini kazanıyor

Burhaniye’de Yalçın çifti minare tamiri ile ekmeğini kazanıyor

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