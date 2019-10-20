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Burhaniye’de yeşil çizik zeytin, üreticinin yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, geçen haftalarda etkili olan yağmur, zeytinde kaliteyi artırdı.

Burhaniye’de yeşil çizik zeytin, üreticinin yüzünü güldürdü

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, geçen haftalarda etkili olan yağmur, zeytinde kaliteyi artırdı. Yeşil çizik zeytinin kilosu, 3,5- 4 lira arasında alıcı buluyor.
Burhaniye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde kurulan eleklerde tasnif edilen zeytinler, yeşil çizik zeytin olması için havuzlara atılıyor. Son yağışların kaliteyi artırdığını söyleyen üreticiler, eleklerde peşin ödenen paranın çiftçinin hasat masraflarını karşılamada destek olduğunu belirtiyor. Üreticiler, zeytinyağı fiyatlarının da maliyetlerin göz önüne alınarak açıklanmasını istiyor. Yeşil zeytinin kilosunun 3,5 ile 4 lira arasında alıcı bulması üreticileri sevindirdi.
Yeşil zeytin sayesinde cebinin para gördüğünü anlatan Halil Sayar, "Zeytin hasadına başladık. Yeşil çizik zeytini sıyırmaya başladık. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. Bu sayede, cebimiz para görmeye başladı. İnşallah, daha da iyi olur. Son yağışlar zeytinde kaliteyi daha da artırdı. Zeytinyağında da iyi bir verim alacağız inşallah" dedi.
Zeytin alıcısı Hüseyin Sezen ise "Zeytinlerimiz bu sene güzel. Yağmur geç düştü, ama kaliteyi artırdı. Çiftçinin yüzü güldü. Tane zeytinde fiyatlarımız iyi. İnşallah, yağda da fiyatlar güzel açıklanır. Yeşil zeytinde fiyatlar ortalama 3,70- 3,80 lira arasında geziyor. Sezon iyi geçiyor şu anlarda. Zeytinyağı da iyi para yaparsa, çiftçinin yüzü da çok güler" diye konuştu.

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Burhaniye’de yeşil çizik zeytin, üreticinin yüzünü güldürdü

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