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Burhaniye’de zeytin yaprağı çayı içiliyor

11.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, hasatta çalışan işçiler arazide zeytin yaprağı çayı içmeye başladı.

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, hasatta çalışan işçiler arazide zeytin yaprağı çayı içmeye başladı. Zeytin yaprağı çayının son günlerde çok kullanılır olduğunu anlatan Nurettin Erdem, zeytin yaprağı sayesinde çay masrafının azaldığını söyledi..
Burhaniye yöresinde zeytin hasadı devam ederken, zeytin yaprağı çayının faydasını duyan pek çok işçi de zeytin yaprağı çayı içmeye başladı. Zeytin yaprağı çayının eskiden beri içtiklerini belirten Nurettin Erdem, molalarda bol bol zeytin yaprağı çayı içildiğini söyledi. Zeytinin çok şifalı bir bitki olduğunu anlatan Erdem, “Yöremizde zeytin hasadı devam ediyor. Zeytinin ve zeytinyağının çok faydalı bir gıda olduğunu biliyoruz. Pandemi döneminde de zeytin yaprağı çayı çok öne çıktı. Bunun için hasat sırasında mola verdiğimizde de çay yerine zeytin yaprağı çayı içiyoruz. Bunu biz evlerimizde de yapıyoruz. Ama, son zamanlarda tarlalarda zeytin yaprağı çayı içenlerin sayısı arttı. Bunun faydasına inanıyoruz. Zeytinin meyvesi de, yaprağı da şifa kaynağı. Zeytin yaprağı çayı sayesinde çay masrafımız da azaldı” dedi.

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