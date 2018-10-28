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Burhaniye'deki Süper Loto talihlisi 3 gündür ortaya çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki şans oyunları bayisinde oynanan Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde, 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlinin perşembe gününden bu yana ortaya çıkmaması, kentteki merakı artırdı.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki şans oyunları bayisinde oynanan Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde, 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlinin perşembe gününden bu yana ortaya çıkmaması, kentteki merakı artırdı. Şans oyunları bayisinin telefonları susmazken, müşteri sayısı da arttı. Süper Loto'nun 575'inci haftasında 25 Ekim Perşembe gecesi Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda çekilen ve 24 milyon 541 bin lirayı geçen rekor ikramiye, kuponunu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yatıran talihlinin olurken, bu güne kadar talihli ortaya çıkmadı. 9 haftadır devreden Süper Loto’da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçede çekiliş gününden bu yana büyük ikramiyenin sahibi merak ediliyor. 6 rakamı da bilerek büyük ikramiyenin sahibi olan talihlinin kuponunu oynadığı Hürriyet Meydanı’ndaki bayinin önü, hem meraklılar hem de şansını bu bayide denemek isteyenler nedeniyle dolu oluyor. Telefonlarının susmadığını anlatan şans oyunları bayisi Hakan Varol, "Büyük ikramiyenin burada oynanan kupona çıkmasından itibaren telefonlarımız susmuyor. 'Talihli kendisi mi oynadı yoksa makine mı oynadı ve talihli kim?' diye soruyorlar. Çekilişin yapıldığı geceden itibaren telefonlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Herkes çok merak ediyor. Ama henüz talihliden haber yok. Biz de aramasını bekliyoruz" dedi. Bayi çalışanı Kadir Ülkemiz de "İnsanlar çok meraklı. Sormaya devam ediyor. Biz de talihlinin Burhaniye'den mi yoksa dışarıdanmı olduğunu merak ediyoruz" diye konuştu.

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