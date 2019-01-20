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Burhaniyeli kadınlar, 'Çorumlu çocuklar üşümesin' diye ördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 13:29 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kadınlar, 'Kursiyerler örüyor.

Burhaniyeli kadınlar, 'Çorumlu çocuklar üşümesin' diye ördü

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kadınlar, 'Kursiyerler örüyor. Minik eller üşümüyor' projesi kapsamında, Çorum’un Mecitözü ilçesi Hisar Kavak İlkokulu öğrencileri için atkı, bere ve eldivenler ördü.
Burhaniye Halk Eğitim Merkezi’nde kurs öğretmeni Adeviye Karaimam, Çorum’un Mecitözü ilçesinden bir yakının Hisarkavak Köyü İlkokulu’ndaki öğrencilerin atkı, bere ve eldivene ihtiyacı olduğunu bilgisi vermesi üzerine, kursiyer kadınlarla harekete geçti. Halk Eğitim Merkezi yöneticilerinin de desteğini alan kursiyerler bir ayda 100 parçanın üzerinde atkı, bere ve eldiven hazırladı. Hazırlanan ürünler iki koli içinde Çorum’a gönderildi. Bere ve eldivenlerin hazırlanmasına katkı sağlayan kursiyerlere teşekkür eden Karaimam, "Bizler batıda üşüyoruz. İç Anadolu ve Doğa da kış daha da çetin geçiyor. Çorum Mecitözü’ndeki bir yakınımın bana ricası üzerine harekete geçtik. Oradaki öğrencilere atkı bere eldiven gibi şeyler örüp göndermeyi düşündük. Bu konuda öğrencilerim ve okul idaresi destek oldu. Bir ay gibi kısa bir süre içinde 100 parçayı aşkın atkı, bere ve eldiven ördük. Amacımız, oradaki öğrencilerimizi ısıtmak. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Projeye katılmaktan mutlu olduğunu anlatan kursiyerlerden Meral Oğuz ise "Çocuklarımız üşümesin diye bizde öğretmenimizin projesine katıldık. Biz gönderdik inşallah devamı da gelir. Her şey çocuklar için Lütfen yardımlarımızı esirgemeyelim" diye konuştu.

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Burhaniyeli kadınlar, 'Çorumlu çocuklar üşümesin' diye ördüBurhaniyeli kadınlar, 'Çorumlu çocuklar üşümesin' diye ördü

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