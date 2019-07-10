Burhaniyeli kadınlar masal anlatmayı öğreniyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki Öykü Atölyesi'nde, kadınlara 'masal anlatma' eğitimi veriyor.

Kadına karşı yapılan şiddet konularını işleyen Burhaniye Öykü Atölyesi, masal anlatma eğitimlerine başladı. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde, Burhaniye Belediyesi ve Adramytteion Derneği'nin destek verdiği 5 günlük kursu bitirenlere, masal anlatma sertifikası verilecek. Masal anlatıcılığı eğitmeni Asuman Memen’in verdiği kursun ilk grubuna 25 kadın katıldı. Kadınlar, anlatılanları can kulağı ile dinlerken, kursa katılmaktan mutlu olduklarını söyledi. Kursun başarılı geçtiğini söyleyen masal anlatıcılığı eğitmeni Asuman Memen, "Burada geleneksel masal anlatıcılığını öğretiyoruz. Birlikte neler yapabiliriz bunları konuşuyoruz. Masallarla yolumuza devam ediyoruz. 5 günlük kursun sonunda katılımcılara sertifika vereceğiz" dedi.

Öykü Atölyesi yöneticilerinden Filiz Kayalı da "Burhaniye Öykü Atölyesi olarak 8 yıldır kadına şiddeti dile getiren oyunlar sahneledik. Projelerimiz devam ediyor. Kültürel değerlerimizden olan masallara da sahip çıkıyoruz. Bunun için kurs düzenledik. Projelerimiz devam edecek" dedi.

Masal anlatıcılığı eğitiminden memnun olduğunu söyleyen kursiyer Gül Ergin ise "Ben bu kursa torunlarım için katıldım. Yararlı olacağına inanıyorum. Onlara masallar anlatacağım" dedi.

