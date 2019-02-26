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Burhaniyeli lokantacı, tüm yemek çeşitlerini 5 liraya indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, lokantacı Bülent Gür (48), tüm yemek çeşitlerini 5 liraya indirdi.

Burhaniyeli lokantacı, tüm yemek çeşitlerini 5 liraya indirdi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, lokantacı Bülent Gür (48), tüm yemek çeşitlerini 5 liraya indirdi. Kampanyanın ilgi gördüğünü anlatan Gür, hem kendisinin hem de müşterilerin karnının doyduğunu söyledi.
Burhaniye’de Koca Cami karşısında lokantacılık yapan Bülent Gür, patates, soğan ve domatesle başlatılan tanzim satışlardan etkilenirken, bütün yemek çeşitlerini 5 liraya düşürdü. Kampanyayı da dükkanının önüne astığı afişle duyuran Gür, işlerinin açıldığını söyledi. Vatandaşlar da ucuzluğun devam etmesini istedi. Tanzin satışlardan etkilenen Gür, "Lokantacı olarak bir kampanya başlattık. Tanzim olayından sonra bir tanzim yemek salonu olsun dedik. Yani fiyatlarımızda bir tanzim yapalım dedik. Bütün çorbalarımızı, köftelerimizi, etli yemeklerimizi 5 lira yaptık. Bu kış kıyamet gününde insanlarımız yararlansın istedik. Aynı zamanda yine askıda yemek projemiz var. Fakirlere yemek veriyoruz. Dostlarımız da maddi yardımda bulunuyorlar bize. Kampanyadan müşterilerimiz çok memnun. Allah bereket versin güzel para kazanıyoruz. Müşterilerimiz de doyuyor, biz de doyuyoruz" dedi.
Lokanta müşterilerinden Fatih Şentürk ise ucuzluk nedeniyle işletme sahibine teşekkür ederken, ucuza doya doya yemek yeme fırsatı bulduğunu söyledi.

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Burhaniyeli lokantacı, tüm yemek çeşitlerini 5 liraya indirdiBurhaniyeli lokantacı, tüm yemek çeşitlerini 5 liraya indirdiBurhaniyeli lokantacı, tüm yemek çeşitlerini 5 liraya indirdi

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