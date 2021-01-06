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Burhaniyeli öğrencilerin tablet sevinci

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.01.2021 15:04 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’nda düzenlenen törenle 59 öğrenciye tablet dağıttı.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’nda düzenlenen törenle 59 öğrenciye tablet dağıttı. Ülke de yaşanan Covid-19 Pandemi sürecinde okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, Mili Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde kullanabilmesi amacıyla gönderilen ilk parti tabletler öğrencilere ulaştırılırken, tablet sahibi olan öğrenciler mutluluk yaşadı.
Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’nda düzenlenen programa, Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Kaymakam Adayı Kübra Baka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Milli Eğitim Şube Müdürü İzzettin Zengin, Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Günal, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu Müdürü Sait Yılmaz ve Nadir Tolun Ortaokulu Müdürü Erdoğan Arslantaş katıldı. Öğrencilere başarı dileğinde bulunan Kaymakam İlyas Memiş, “İlçemizde ayrıca Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Belediye Başkanlığı, Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği, Burhaniye Eğitime Destek ve Dayanışma Derneği tarafından hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize toplam 310 adet tablet dağıtılmıştır. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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