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Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, geliştirdikleri tel örme makinelerini yaklaşık 12 yıldan beri pek çok ülkeye ihraç eden Coşkun Sever ile oğlu Enes Sever, bu defa da önemli bir projeye imza attı.

Burhaniye ilçesinde, geliştirdikleri tel örme makinelerini yaklaşık 12 yıldan beri pek çok ülkeye ihraç eden Coşkun Sever ile oğlu Enes Sever, bu defa da önemli bir projeye imza attı. Baba oğul, Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve Burhaniyeli eşi Yeşim Meço Davutoğlu ile görüşerek Tanzanya’daki bir yetimhane için tel örme makinesi yapmaya karar verdi.
Burhaniye Sanayi Sitesindeki atölyelerinde makinenin yapımına başlayan Coşkun Sever ve Enes Sever, “Bir cıvata da sen sık. Bir kaynak da sen yap” sloganı ile Burhaniyelileri bu hayra dahil etti. Taraftar gruplarından iş adamlarına, esnaflara ve siyasetçilere kadar yüzlerce vatandaş cıvata sıktı ve kaynak yaptı. Saatte 90 metrekare tel örme kapasitesine sahip olan makinenin yapımı tamamlanırken, kamyona yüklenmesine de gene çok sayıda vatandaş katıldı. Bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Enes Sever, bir cıvata sıkan herkese teşekkür ettiğini açıkladı. Makinen hayırlı olmasını dileyen Rıza Pubuççuıoğlu, “ Bunu gerçekleştiren Sever Makine ailesine teşekkür ediyorum. Tanzanya’ya hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Taraftar gruplarından İlyas Kolaşınli de, “Burhaniyeli Aginolar olarak biz de buraya bir vida sıkmak için geldik. Desteğinden dolayı Sever Makine çalışanlarına ve sahiplerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra böyle projelerde bizim de katkımızın olacağını düşünüyorum” dedi.
1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hüseyin Çolak ise, “Tanzanya’da yetimhanede kalan çocuklara faydalı olacak bir proje başlatıldı. Bir cıvata da sen sık projesine destek olmak için arkadaşlarımızla buraya gelmiş bulunuyoruz. Kendilerine bu projede öncü oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı

Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı
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