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Burhaniye'nin dünya şampiyonu özel sporcuları kampa giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği'nin dünya şampiyonu atletleri Muhsine Gezer(16) ve Sevim Demircan(19), 3-15 Kasım tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek Atletizm Şampiyonası'na hazırlanmak üzere Aksaray'da kampa girecek. International Paralympic Committee (IPC-Uluslararası Paralimpik Komitesi) tarafından düzenlenen Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gezer ve Demircan, Dubai'de ilk 6'ya girerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

Burhaniye'nin dünya şampiyonu özel sporcuları kampa giriyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği'nin dünya şampiyonu atletleri Muhsine Gezer(16) ve Sevim Demircan(19), 3-15 Kasım tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek Atletizm Şampiyonası'na hazırlanmak üzere Aksaray'da kampa girecek. International Paralympic Committee (IPC-Uluslararası Paralimpik Komitesi) tarafından düzenlenen Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Gezer ve Demircan, Dubai'de ilk 6'ya girerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.
2 sporcu, bugün Aksaray'a uğurlandı. Burada kampa girecek sporcuların en büyük sorunu, yaşadıkları Burhaniye’de çalışmalarına uygun pist olmaması. Burhaniye’deki antrenman sahasının toprak zemin olması nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirten şampiyonlar, sık sık sakatlık geçirmekten dert yanıyor.
Burhaniye Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği ve özel sporcuların antrenörü Deniz Erenoğlu, sahanın etrafındaki toprak alanı kullandıklarını, bu durumun da sporcular için büyük dezavantaj olduğunu belirtti. Erenoğlu, "Burhaniyemizi, Balıkesirimizi, ülkemizi daha iyi temsil edebilmemiz için daha iyi bir yere ihtiyacımız var. 50 yıllık toprak alanda çalışıyoruz. Bu zor koşullara rağmen, dünya şampiyonları çıkarıyoruz” dedi. Antrenör Erenoğlu, “Sporcularımız Dubai’deki şampiyonada ilk 6’ya girerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmak istiyor” diye konuştu.
Dünya Şampiyonu özel sporcular Muhsine Gezer ve Sevim Demircan da yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandırmanın kendileri için en büyük gurur olduğunu belirterek, en büyük hayallerinin kendilerine uygun çalışma ortamı sağlanması olduğunu söylediler.

FOTOĞRAFLI

Burhaniye'nin dünya şampiyonu özel sporcuları kampa giriyorBurhaniye'nin dünya şampiyonu özel sporcuları kampa giriyorBurhaniye'nin dünya şampiyonu özel sporcuları kampa giriyorBurhaniye'nin dünya şampiyonu özel sporcuları kampa giriyor

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