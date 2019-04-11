Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Ankara'da

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Burkina Faso Cumhurba\u015fkan\u0131 Roch Marc Christian Kabore onuruna yemek verdi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki resmi yemek, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Canl\u0131 yay\u0131nda h\u0131\u00e7k\u0131r\u0131klara bo\u011fuldu! 'Her g\u00fcn soyunurdum, para kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131...'Adana \u015eehir Hastanesi Kazakistan\u2019a model olduAdana'da CHP'li Karalar g\u00f6revi devrald\u0131
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