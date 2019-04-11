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Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile bir araya geldi

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Şentop'un makamında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Şentop, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında Kabore'ye Türkiye Basketbol Mili Takım formasını hediye etti.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, görüşmenin ardından darbe girişiminde FETÖ tarafından bombalanan yerler ile TBMM Genel Kurulunu gezdi. Kabore, TBMM ana binasında bombalanan yere çiçek bıraktı.

Kabore ve beraberindeki heyete, TBMM Burkina Faso Dostluk Grubu Başkanı Niyazi Güneş ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da eşlik etti.

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Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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