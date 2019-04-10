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Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de görüşmelerde bulunacak - İkili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ziyarette, ülkeler arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kabore, Burkina Faso'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret kapsamında, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelerde bulunacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Ziyarette, G5 Sahil Dönem Başkanı Burkina Faso'yla güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde de bulunulması öngörülüyor.

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Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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