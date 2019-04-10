Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore, Türkiye'de

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kabore, Burkina Faso'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret kapsamında, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelerde bulunacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.
Ziyarette, G5 Sahil Dönem Başkanı Burkina Faso'yla güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde de bulunulması öngörülüyor.
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