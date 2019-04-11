Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore Beştepe'de

ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, Burkina Faso Cumhurba\u015fkan\u0131 Roch Marc Cristian Kabore'yi Be\u015ftepe'de resmi t\u00f6renle kar\u015f\u0131lad\u0131ktan sonra iki lider ba\u015fba\u015fa g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.PARTNEREski e\u015fi 1 Milyon TL bor\u00e7 takt\u0131! KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Tatar: "K\u0131br\u0131s\u2019\u0131n T\u00fcrkiye\u2019den kopmas\u0131na asla m\u00fcsaade etmeyece\u011fiz" Erdo\u011fan'dan Sudan'daki darbeyle ilgili ilk a\u00e7\u0131klama