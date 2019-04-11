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Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore Beştepe'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladıktan sonra iki lider başbaşa görüştü.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladıktan sonra iki lider başbaşa görüştü.

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