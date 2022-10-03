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Burkina Faso'da darbe yapan ve iktidarı ele geçiren yüzbaşı İbrahim Traore, kameralar karşısına geçti

03.10.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ülkesi Burkina Faso'da darbeyle iktidarı ele geçiren yüzbaşı İbrahim Traore başkanlığında başkent Vagadugu'da toplantı düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükümetini devirdiğini duyuran Traore, kameralar karşısında da konuşma yaptı. Yönetimden indir

Burkina Faso'da darbe yapan ve iktidarı ele geçiren yüzbaşı İbrahim Traore, kameralar karşısına geçti

Son yıllarda sık sık darbe girişimleri ve askeri müdahalelerle gündeme gelen Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, dün son bir yılda ikinci kez yaşanan askeri darbeyle yüz yüze geldi. Yüzbaşı İbrahim Traore ve destekçileri, Cuma akşamı ocak ayında darbe yapmasını destekleri Damiba'nın ülke sorunlarında yetersiz kaldığını ileri sürerek yönetime el koyduklarını duyurdu ve anayasayı askıya aldı.

Kendisi de geçen Ocak ayında seçimle gelen başkanı darbeyle indirerek yönetime el koyan Damiba, böylece bir yıl geçmeden başka bir darbeyle görevden indirilmiş oldu.

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DESTEKÇİLERİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİ DÜZENLEDİ

Burkina Faso’da 30 Eylül’den bu yana süren askeri hareketliliğin ardından, darbeyle iktidarı ele geçiren yüzbaşı İbrahim Traore destekçileri, başkent Vagadugu'da sevinç gösterileri düzenledi.

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BİR YILDA İKİNCİ DARBE

Darbeciler, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00 ila 05.00'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.

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Devrilen cunta lideri Damiba, 24 Ocak'ta ilk kez demokratik seçimle iş başına gelen Roch Christian Kabore'yi devirmişti. Damiba da kendisini deviren Yüzbaşı İbrahim Traore gibi güvenlik sorunlarını bahane etmiş ve yönetime el koymuştu.

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Roch Christian Kabore de halkın kendisinden önce ülkeyi yöneten Blaise Compaore'yi devirmesi ve askerin kısa süreliğine yönetime el koyması sonrası yapılan seçimlerle iş başına gelmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso darbe
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