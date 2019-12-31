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  4. Burkina Faso hükümeti ülkedeki Fransız medyasını uyardı

Burkina Faso hükümeti ülkedeki Fransız medyasını uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 05:46 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Remis Fulgance Dandjinou: - "Fransız medyası aynı kaynaktan aldığı bilginin sadece asker ve sivil ölümlerinden bahseden kısmı sayfalarına taşıdı, buna anlam vermekte zorlanıyoruz"

Burkina Faso'da hükümet, Arbinda kentinde 24 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ tarafından askeri kamp ve sivil yerleşimleri hedef alan saldırıda, Fransız medyasını 'ölen sivil ve askerleri manşete taşıyıp etkisiz hale getirilen terörist sayısını görmezlikten geldiği' gerekçesiyle uyardı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Remis Fulgance Dandjinou ile Kültür, Sanat, Turizm Bakanı Abdoul Karim Sango, Fransız medya organları France 24, RFI, Jeune Afrique'in ülke temsilcilerini çağırarak, saldırının ele alınış tarzına ilişkin hükümet adına izahat istedi.

Ülkede yayın merkezi bulunan France 24 kanalının, "neden askerlerin saldırıyı püskürtmekte ve teröristleri etkisiz hale getirmekte sarfettiği başarıyı tamamen görmezden geldiğini" TV'nin temsilcisine soran bakanlar, bunun açıklanması gerektiğine dikkati çekti.

Sözcü Dandjinou, "Fransız medyası aynı kaynaktan aldığı bilginin sadece asker ve sivil ölümlerinden bahseden kısmı sayfalarına taşıdı, buna anlam vermekte zorlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Dandjinou, İletişim Bakanlığının doğru ve hızlı bilginin medya çalışmalarını kolaylaştırmak adına daha etkili şekilde basın mensuplarına sağlanması sözünü de verdi.

Söz konusu basın organlarının temsilcileri ise hükümetin endişelerini redaksiyon birimine ileteceklerini bildirdi.

Burkina Faso'nun kuzeyindeki OHAL kapsamındaki Soum vilayetinde yer alan Arbinda kentinde 24 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ tarafından askeri kamp ve sivil yerleşimleri hedef alan saldırı düzenlenmiş, 7 asker, 31'i kadın 35 sivil hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçleri saldırıya karşılık vererek 85 teröristi etkisiz hale getirmişti.

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