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Burkina Faso: Kiliseye saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti

02.12.2019 03:12 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Kilisedeki ayin sırasında düzenlenen ve birden fazla kişinin ateş açtığı saldırı, ülkenin doğusundaki Hantoukoura'da gerçekleşti. AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı, öldürülenler arasında kilisenin papazı ve çocuklar da bulunduğunu söyledi.

Burkina Faso: Kiliseye saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Kilisedeki ayin sırasında düzenlenen ve birden fazla kişinin ateş açtığı saldırı, ülkenin doğusundaki Hantoukoura'da gerçekleşti.

Yerel hükümetten yapılan açıklamada saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırganların kimliği ve saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Ülkede son yıllarda gerçekleşen saldırılarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırıların çoğu cihatçı gruplar tarafından düzenlendi.

Özellikle Mali sınırına yakın bölgelerde düzenlenen saldırılar etnik ve dini gerilimleri artırdı. Çok sayıda çocuk, güvenlik gerekçesiyle okullarına gidemez oldu.

AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı, öldürülenler arasında kilisenin papazı ve çocuklar da bulunduğunu söyledi.

Bir diğer kaynak ise saldırganların motosikletlerle kaçtığını belirtti.

Ekim ayında da bir camiye düzenlenen saldırıda 15 kişi yaşamını yitirmişti.

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