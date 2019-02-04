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Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Sakande Türkiye'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 15:25 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü - Sakande, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TBMM'nin bombalanan bölümlerini gezdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile bir araya geldi.

Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Sakande'yi Mermerli Salon girişinde karşıladı.

Karşılamada, Türkiye-Burkina Faso Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Niyazi Güneş, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Abdulkerim Taş ile TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Yeşim Uslu da yer aldı.

Konuk Meclis Başkanı Sakande'nin tercih ettiği siyah renkteki yerel kıyafeti dikkati çekti.

Yıldırım ve Sakande, baş başa görüşmenin ardından Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmede konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, dost ve kardeş Burkina Faso'da geçen ay kurulan yeni hükümete başarı diledi.

Türkiye'nin, Batı Afrika'da önemli bir dost olarak gördüğü Burkina Faso ile iş birliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiğini belirten Yıldırım, son yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretlerin, iki ülke ilişkilerinin daha da hız kazanmasına ve gelişmesine vesile olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, ayrıca parlamentolar arasında da dostluk grupları marifetiyle ilişkileri geliştirmek için gerekli adımları attıklarını ifade etti.

Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande, görüşmenin ardından FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TBMM'nin uçakla bombalanan bölümlerini gezdi.

Sakande, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıya ilişkin bilgi aldı.

Meclis Başkanı Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Sakande onuruna TBMM Tören Salonu'nda yemek verdi.

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